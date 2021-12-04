«Россети Волга» в течение двух часов вернули свет населению Саратова

Сейчас энергоснабжение вновь начало подаваться на воздушную линию 110 кВ и подстанцию «Техническая». Как сообщает saratov.aif.ru, территориальные сетевые организации уже ведут подключение потребителей.
Ранее от пресс-секретаря мэра Саратова поступила информация о технологическом нарушении на высоковольтной линии в районе улицы Блинова.
Она сообщила о произошедшем перебое с подачей электроснабжения в части Ленинского, Кировского, Волжского районов. Специалисты «Россетей» уже отправились в указанные районы. О случившемся происшествии также проинформировали директора СПГЭС.
Стоит напомнить, что «Россети» — организация, подчиняющаяся государству в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом России, которое имеет долю в 88,04% в уставном капитале. ПАО «Россети» контролируют 2,4 миллиона километров линий электропередачи и работу 528 тысяч подстанций трансформаторной мощностью свыше 809 тысяч МВА.