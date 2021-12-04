«Россети Волга» в течение двух часов вернули свет населению Саратова

Оперативные бригады «Россети Волга» смогли вернуть электричество населению Саратова менее чем за два часа. Причиной перебоев со светом стало технологическое нарушение.

Сейчас энергоснабжение вновь начало подаваться на воздушную линию 110 кВ и подстанцию «Техническая». Как сообщает saratov.aif.ru, территориальные сетевые организации уже ведут подключение потребителей. Ранее от пресс-секретаря мэра Саратова поступила информация о технологическом нарушении на высоковольтной линии в районе улицы Блинова. Она сообщила о произошедшем перебое с подачей электроснабжения в части Ленинского, Кировского, Волжского районов. Специалисты «Россетей» уже отправились в указанные районы. О случившемся происшествии также проинформировали директора СПГЭС. Стоит напомнить, что «Россети» — организация, подчиняющаяся государству в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом России, которое имеет долю в 88,04% в уставном капитале. ПАО «Россети» контролируют 2,4 миллиона километров линий электропередачи и работу 528 тысяч подстанций трансформаторной мощностью свыше 809 тысяч МВА.

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