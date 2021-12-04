Вице-губернатор Свердловской области прокомментировал антикуарные протесты

Вице-губернатор Свердловской области прокомментировал антикуарные протесты
Вице-губернатор Свердловской области прокомментировал антикуарные протесты
Сегодня, 14:27ОбществоФото: скриншот прямой трансляции брифинга
Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков во время брифинга 3 декабря рассказал, что думает о протестах антиваксеров.

На вопрос о том, что планирует делать оперштаб с проходящими протестами против QR-кодов, Креков ответил, что оперштаб этим вопросом не занимается, так как у него совершенно другие задачи: наличие достаточного количества вакцины, свободных коек в больницах и т.д. Тем не менее, вице-губернатор региона высказал личное мнение по поводу протестов. Как считает Креков, как только все привьются, так сразу и исчезнут все протесты.

И чем быстрее мы это сделаем, тем будет лучше,подчеркнул замгубернатора.

Напомним, что в регионе все чаще случаются стихийные протесты против QR-ограничений. Так, 30 ноября несколько десятков антипрививочников устроили шумный диспут с депутатами у здания Заксобрания в Екатеринбурге.

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