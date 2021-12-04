Вице-губернатор Свердловской области прокомментировал антикуарные протесты

На вопрос о том, что планирует делать оперштаб с проходящими протестами против QR-кодов, Креков ответил, что оперштаб этим вопросом не занимается, так как у него совершенно другие задачи: наличие достаточного количества вакцины, свободных коек в больницах и т.д. Тем не менее, вице-губернатор региона высказал личное мнение по поводу протестов. Как считает Креков, как только все привьются, так сразу и исчезнут все протесты.