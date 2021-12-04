Выселение инвалида и QR-выступления. Итоги дня в Тагиле и Свердловской области

Инвалид-колясочник и ФССП решают, кто прав, и имеет больше прав
Судебные приставы выдворили из квартиры инвалида без ноги — жилплощадь банк за долги забрал, а потом продал. По словам свердловчанина, его никто о выселении не уведомлял, а он сам вместе с дочерью остались без единственного жилья. В ведомстве показали другую сторону этой медали — у мужчины есть, где жить, а дочь и вовсе после развода родителей осталась с матерью.
Тагильчане представили произвольную программу против QR-кодов
Противники QR-кодов вышли в Комсомольский сквер, чтобы обратить внимание властей на их несогласие с системой электронных пропусков. Активисты собрали подписи под обращением в Законодательное собрание региона, а также сняли видеообращение к президенту России Владимиру Путину.
Программа «Вечерний Ургант» на первом канале с участием юной тагильчанки Майи Хромых вышла в эфир. Девушка поделилась с ведущим, что у тренера отличное чувство юмора, а сама «Майя может». Наконец-то наш город будет ассоциироваться не только с чем-то грязным (мы про воздух) или кричащим на отдыхе, а с юной и талантливой фигуристкой.
Животных и пионеров в Нижнем Тагиле спасают все чаще
Статуи лисицы и пионера в скверах на Вагонке вновь стали объектами притязаний для вандалов. Горн обломали, а рыжую красавицу повредили. Кстати, пионер уже не впервые притягивает взгляды хулиганов — реставраторы уже чинили горн памятнику советского прошлого.
Тагильские спасатели как черный плащ — придут на помощь к любому, кто оказался в беде. За 11 месяцев сотрудникам «Центра защиты населения Нижнего Тагила» приходилось спасть и людей, и собак, и кошек, и даже куницу.
Парниковый эффект от промышленных предприятий может угробить целое государство
Об этом заявил представитель островного государства Тувалу Саймон Кофе. Чиновник даже обратился к российским лидерам с криком о помощи. Парниковый эффект, по словам Саймона Кофе, приводит к природным катаклизмам и бедствиям. Из-за чего Тувалу может оказаться под водой совсем скоро. Не знаем, как островитяне, но мы на себе ощущаем «эффекты» от выбросов регулярно.