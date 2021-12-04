Выселение инвалида и QR-выступления. Итоги дня в Тагиле и Свердловской области

Безногого инвалида приставы выселили из квартиры в принудительной форме, акция против системы QR-кодов прошла в Нижнем Тагиле, вандалы ломают скульптуры на Вагонке, а первое государство в мире может совсем скоро уйти под воду — рассказываем об итогах дня в Нижнем Тагиле и Свердловской области 4 декабря.

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