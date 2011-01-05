Белый дом проследит за настроением чиновников
5 января 2011, 15:11ОбществоОльга
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Белый дом разослал по министерствам и ведомствам циркуляр, в котором говорится о необходимости создания программ по наблюдению за настроениями сотрудников, имеющих доступ к секретам. Об этом сообщает «Утро.Ru» со ссылкой на американские СМИ.
В частности циркуляр предлагает использовать услуги психиатров исоциологов, для оценки «сравнительного счастья» работников, а такжестепени «подавленности и раздражительности». Все это должно датьначальству представление о том, насколько сотрудникам можно доверять.
Появление инструкции стало реакцией на публикацию тысяч секретныхдокументов сайтом Wikileaks и его основателем Джулианом Ассанджем.
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