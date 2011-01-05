Продолжение фильма «Елки» выйдет в формате 3D
5 января 2011, 15:03ОбществоОльга
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Группа компаний Тимура Бекмамбетова «Базелевс» в декабре 2011 года выпустит в прокат продолжение новогоднего альманаха «Елки».
Съемки картины в формате 3D уже стартовали в первые дни 2011 года. Общийпроизводственный бюджет проекта составит около 100 миллионов рублей, апромо-бюджет - еще 180 миллионов рублей, сообщает «Лента.Ru».
Фильм «Елки» в конце декабря стал лидером российского проката,навтором месте оказался фильм «Хроники Нарнии: Покоритель Зари». На третьеопустился мультфильм «Рапунцель: Запутанная история».
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