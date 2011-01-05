В Свердловской области пенсионер взорвал дом в ответ на просьбу жены перестать пить
5 января 2011, 13:30ОбществоОльга
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ЧП случилось в Верхней Салде.
Как сообщил руководитель пресс-службы ГУВД по Свердловской областиВалерий Горелых, пенсионер Бакукин открыл на кухне частного дома баллон сгазом и поджег его, в результате чего произошел взрыв. Начался пожар,который привел к взрыву еще одного баллона.
Дом полностью уничтожен, но жильцы успели выбежать и не пострадали, уточнил ВалерийГорелых.
© TagilCity.ru по материалам Интернет-СМИ
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