В Свердловской области пенсионер взорвал дом в ответ на просьбу жены перестать пить

Как сообщил руководитель пресс-службы ГУВД по Свердловской областиВалерий Горелых, пенсионер Бакукин открыл на кухне частного дома баллон сгазом и поджег его, в результате чего произошел взрыв. Начался пожар,который привел к взрыву еще одного баллона.