14 января рокеры Нижнего Тагила отметят Новый год по-своему
5 января 2012, 14:27Общество
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В Нижнем Тагиле соберутся рок-коллективы со всего Урала, чтобы отметить Новый год и выразить протест концу света.
На одной сцене соберутся творческие коллективы из Екатеринбурга, Серова, Челябинска, Верхней Салды. Концерт называется «Рок-елка», и все пришедшие на него смогут по-рокерски отметить приход Нового года.
Помимо этого, у мероприятия есть также и другой повод: выразить протест против разговоров о приближении конца света. Девиз концерта: «Рок жив и будет жить даже после конца света!»
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