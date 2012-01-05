14 января рокеры Нижнего Тагила отметят Новый год по-своему

На одной сцене соберутся творческие коллективы из Екатеринбурга, Серова, Челябинска, Верхней Салды. Концерт называется «Рок-елка», и все пришедшие на него смогут по-рокерски отметить приход Нового года.

Помимо этого, у мероприятия есть также и другой повод: выразить протест против разговоров о приближении конца света. Девиз концерта: «Рок жив и будет жить даже после конца света!»