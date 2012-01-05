Итоги 2011 года для Нижнетагильского дворца творчества юных
5 января 2012, 11:28Общество
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ГДДЮТ является одним из ведущих многопрофильных учреждений дополнительного образования детей Нижнего Тагила. Каковы же результаты его деятельности в прошлом году?
Дети,занимающиеся в кружках и объединениях Дворца, стали лауреатами и победителями:
Фото с сайта ГДДЮТ.
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