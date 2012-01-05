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Как уберечь живую елку от осыпания и сохранить подольше
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Как уберечь живую елку от осыпания и сохранить подольше

5 января 2012, 10:52ОбществоВалерия Лошкарева
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