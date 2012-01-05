Как уберечь живую елку от осыпания и сохранить подольше

Нужно зачистить конец ствола от коры на 8-10 см и приготовить ведро с водой, в которой растворены таблетка аспирина, щепотка соли и ложка сахара. Аспирин предотвращает развитие гнилостных бактерий, а соль и сахар обеспечат питание. В раствор необходимо смешать с чистым песком и поставить в него елку таким образом, чтобы ствол был погружен на 15-20 см.