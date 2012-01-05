Как уберечь живую елку от осыпания и сохранить подольше
5 января 2012, 10:52ОбществоВалерия Лошкарева
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Для того, чтобы елка могла долгое время сохранять свой праздничный вид, необходимо выполнить несколько нехитрых правил.
Нужно зачистить конец ствола от коры на 8-10 см и приготовить ведро с водой, в которой растворены таблетка аспирина, щепотка соли и ложка сахара. Аспирин предотвращает развитие гнилостных бактерий, а соль и сахар обеспечат питание. В раствор необходимо смешать с чистым песком и поставить в него елку таким образом, чтобы ствол был погружен на 15-20 см.
Кроме того, не рекомендуется устанавливать елку около отопительных приборов. Для того, чтобы сохранить хвойные ветки свежими как можно дольше, нужно время от времени опрыскивать ель свежей водой.
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