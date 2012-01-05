Nissan рассказал подробности о «заряженном» Juke-R

С нуля до ста километров в час такой автомобиль способен ускоряться за 3,7 секунды, а его максимальная скорость составляет 257 километров в час. Для сравнения, самый мощный серийный вариант кроссовера Nissan Juke, оснащенный полным приводом, 190-сильным двигателем объемом 1,6 литра и вариатором, до «сотни» разгоняется за 8,4 секунды. «Максималка» такой машины достигает 210 километров в час.

От суперкара GT-R «заряженному» Nissan Juke-R достался 3,8-литровый шестицилиндровый турбомотор мощностью 485 лошадиных сил, шестиступенчатая роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями и система полного привода. Кроме того, вседорожник получил от спортивного купе всю центральную консоль с семидюймовым экраном мультимедийной системы. Также в салоне Juke-R имеются гоночные «ковши», пятиточечные ремни безопасности и каркас безопасности, отвечающий стандартам FIA.

Такая машина была построена всего в двух экземплярах (с левым и правым расположением руля) за 22 недели Европейским техническим центром Nissan, расположенным в Великобритании, вместе с фирмой RML, занимающейся созданием гоночных автомобилей для команды Chevrolet в серии WTCC.