Оказывается, ломать таблетки пополам вредно для здоровья

Да и врачи подчас при определении оптимальной дозы препарата так и назначают «по пол таблетки 3 раза в день», а то и вовсе по четвертинке. Но последние исследования ученых из Гента (Бельгия) убедительно доказывают: уменьшать дозу лекарства путем разламывания таблеток нельзя, поскольку такая дозировка чревата серьезными последствиями для здоровья.

Научный эксперимент с привлечением добровольцев и использованием различных приспособлений (пилочки, ножи или ножницы) продемонстрировал, что точно разделить лекарственное вещество не получится. Всегда доза выходит увеличенной, а прием лекарств в неопределенной дозировке чреват губительными последствиями. Особенно это касается малолетних пациентов и больных хроническими заболеваниями.