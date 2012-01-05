Опубликован список самых необычных судебных тяжб прошлого года в США

Список «судебных курьезов» опубликован Палатой по изучению вопросов юридической реформы при Институте проблем предпринимательства США. На сайте Faces of Lawsuit Abuse также показаны результаты голосования, по которым и определены победители.

Хотя выбранные из общей массы судебные процессы могут вызвать как возмущение, так и смех, но в любом случае они демонстрируют серьезную правовую проблему, к которой не стоит относиться легкомысленно говорит президент ILR Лайза Рикард.

Абсолютным победителем своеобразного «конкурса сутяжников» стал заключенный из штата Канзас, 23-летний житель города Аврора Джесс Диммик. Будучи осужденным на 11 лет, предполагаемый убийца потребовал от бывших заложников 235 тысяч долларов моральной и лечебной компенсации. В своем иске Диммик утверждает, что стал жертвой обмана: преступник якобы обещал заложникам деньги в обмен на то, что они спрячут его от полиции. Однако коварные граждане обманули злоумышленника и выдали его блюстителям закона.

На втором месте рейтинга оказался иск брата и сестры Майнер из Иллинойса. 23-летний Стивен и 20-летняя Кэтрин судились с собственной матерью, обвинив ее в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. В качестве компенсации подросшие дети требовали у своей матери Кимберли Гэррити 50 тысяч долларов.

В судебной жалобе отпрыски подробно описали все претензии к родительнице, накопленные за годы детства и отрочества. Обиды копились после того, как Кимберли развелась с мужем в 1995 году, когда ее детям было 4 года и 7 лет.

Как следует из поданного иска, Кимберли ограничивалась поздравительными открытками и, якобы, редко дарила детям подарки. Она не играла с ними в любимые игры, а маленького Стивена пыталась во время автомобильной поездки отвести за плохое поведение в полицейский участок, если бы он вовремя не пристегнулся ремнем безопасности. Наконец, однажды Кимберли отказалась купить дочери нарядное платье, и эта претензия тоже содержалась в поданном иске. Судья признал, что, возможно, Кимберли была не самой хорошей матерью, но юридической ответственности не подлежит.

Также в «тройку» самых изощренных сутяжников угодила домохозяйка из Нью-Джерси. Потеряв во время распродажи 80 центов, женщина подала в адрес ретейлера Century 21 иск на 5 миллионов долларов.

32-летняя многодетная мать Това Джерсон из Брингфилда использовала скидочный купон во время покупательского бума 10 января. Она купила со скидкой в магазине Paramus сети Century 21 мокасины из искусственной замши, детское платье, мягкую игрушку, трико для девочки, нижнее белье и футболки. При этом мать четверых детей заплатила 106 долларов 82 цента.

Однако уже 19 января Джерсон вернула купленные детские вещи, сославшись на то, что ей не подошел цвет покупки. Стоимость возвращенного товара, согласно чеку, составляла 17 долларов 97 центов. Магазин вернул клиентке деньги за вычетом 80 центов скидки, полученной при использовании дисконтного купона. Разгневанная тем, что ее лишили скидки, покупательница обратилась в суд с пятимиллионным коллективным иском от лица многочисленных клиентов Century 21. В нем Това Джерсон утверждает, что ее обманули с помощью злополучного новогоднего купона.

Кстати, жалобу в суд домохозяйке, подрабатывающей изготовлением шляпок, помогал составлять ее отец Гарри Кац, который работает адвокатом. Он уже не раз подавал иски в федеральный суд против таких крупных торговых компаний как Dick's Sporting Goods, Casual Male и The Children's Place. Все они были отклонены или улажены в досудебном порядке.

На четвертом месте рейтинга оказался иск 42-летнего пенсильванского уголовника Томаса Галловея. 6 декабря 2010 года его признали виновным в незаконном ношении пистолета, из которого он расстрелял 5 февраля в баре Envy оппонента. Тогда два посетителя устроили настающую ковбойскую дуэль, и оба получили несмертельные ранения.