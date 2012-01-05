Представлены обновленные Citroen C1 и Peugeot 107

Главным изменением для обеих моделей станет появление нового трехцилиндрового 1,2-литрового бензинового двигателя мощностью 86 лошадиных сил. Он будет предлагаться наряду с уже существующим 68-сильным литровым мотором. При этом оба агрегата, по заявлению автопроизводителей, будут отличаться улучшенными показателями экологичности и экономичности. Точные характеристики пока не называются.

Внешне рестайлинговый автомобиль Citroen C1 отличается от текущей версии измененным передним бампером и иной «окантовкой» противотуманных фар. Кроме того, хэтчбек получил шильдик в стиле концепт-кара C-Cactus – фирменный логотип на фоне черного круга. Компакт-кар Peugeot 107 также получил иной бампер, измененные противотуманки, а также по-другому оформленный шильдик.