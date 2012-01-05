Преимущества деревянного дома

Самые актуальные свойства - это доступность материала, физические показатели древесины (малый вес, простота отделки, небольшая теплопроводность) и её экологичность.

Если же вы всё ещё сомневаетесь, какой дом вам больше подходит, деревянный или кирпичный, то стоит непременно рассмотреть их достоинства и недостатки.

Для определения достоинств и недостатков стоит начать сравнение снизу вверх, как и принято строить. Начнём со сравнения фундамента. Итак, для строительства деревянного особняка глубина фундамента нужна меньшая, нежели для кирпичного коттеджа, и, соответственно, вложений потребуется меньше для деревянного коттеджа и больше для кирпичного. Также можно упомянуть о толщине стен, которая в деревянном коттедже колеблется в районе 150 - 300 мм, а для кирпичных коттеджей толщина стен должна быть минимум 510 мм! И опять же на строительство кирпичного загородного дома потребуется больше затрат, чем на строительство деревянного.

Не стоит забывать и о внутренней отделке дома, ведь в случае его строительства, например, из бруса и бревна, отделка стен внутри не обязательна, хотя при строительстве кирпичных домов отделка стен внутри необходима, а это снова затраты.

Нужно также отметить, что при строительстве деревянных коттеджей, сезонность проведения работ не так важна, нежели при строительстве сооружений из кирпича.

Ещё один минус кирпичного коттеджа - это капиллярность. В нём накапливается влага, т.е. необходима просушка во влажные времена года. Конечно, у коттеджей из древесины тоже есть свои недостатки. Один из них - это подверженность гниению и меньшая долговечность по сравнению с кирпичными. Но благодаря новым технологиям уже сейчас возможно обработать дерево таким образом, что древесина будет служить чуть ли не вечность, а также это позволит существенно уменьшить уровень пожароопасности. Возвращаясь к кирпичным сооружениям стоит ещё отметить, что их кладка теряет до 70% прочности в случае возгорания.

Главным же преимуществом деревянного сооружения на сегодняшний день всё же является его экологичность: дерево "дышит", тем самым способствуя естественной вентиляции помещения. Поэтому можно с уверенностью сказать, если вы хотите быть ближе к природе, то неотъемлемым шагом будет покупка деревянного дома. Выбирайте древесину, которая даст вам возможность дышать полной грудью и быть здоровым долгие годы!