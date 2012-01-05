Радости матрасного бизнеса

Матрасов в нашей стране стало продаваться больше, говорит статистика. И даже грянувший кризис не смог "сбить с ног" эту индустрию комфорта. Почему российские потребители так любят покупать матрасы? В чем секрет продавцов этого товара для сна и отдыха?

Любой экономист скажет, что удачная торговля на 90% обязана маркетингу. Матрасный бизнес - не исключение. Идея проста - продается такая неподдающаяся описанию вещь, как удобство. Покупатели ищут именно ее в большинстве приобретаемых изделий. Давно известно, что прогрессом, как ни странно, движет человеческая лень или стремление к покою и комфорту.

Раньше люди спали на печах и стогах сена. Согласитесь, приятнее хорошие матрасы купить и проводить ночи на них. Что и делают граждане развитых стран, время от времени, меняя старый вариант на более современный, а значит модный и как им кажется, совершенный.

Продавцы матрасов называют два главных фактора, влияющих на уровень продаж в данной категории. Первый - платежеспособность населения. Второй - информация о товаре, знания о нем. С первым сейчас хуже, чем 5 лет назад, когда, можно сказать, творился настоящий "матрасный бум". Но благодаря второму фактору, отрасль до сих пор остается рентабельной.

Продажи осуществляются на таком уровне не просто потому, что есть много людей, которым нужно заменить вышедшие из строя матрасы на новые, а так как потребители стали более информированными. Они понимают, что для качественного отдыха, сохранения здоровья, некоторой коррекции осанки лучше спать на современном матрасе, чем мучиться на старом.

Еще один немалозначимый фактор - большой ассортимент товара. Покупателю есть, из чего выбрать, найти оптимальный для себя вариант. Ведь матрас, по сути дела, вещь индивидуальная. Его нужно покупать, исходя из таких особенностей, как собственный рост, вес, размер кровати, климатические условия региона, наличие аллергических, ортопедических, нервных заболеваний. Правильно подобранный матрас поможет не только наладить сон, но и избавиться от многих неприятностей со здоровьем, как например, боли в спине.