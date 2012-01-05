«Рено» показала внешность бюджетного компактвэна
5 января 2012, 07:25ОбществоРОман БОТов
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Подразделение компании Renault, специализирующееся на выпуске бюджетных автомобилей, опубликовало первые изображения компактвэна Dacia Lodgy. Премьера автомобиля состоится на Женевском автосалоне в марте 2012 года.
Внешне автомобиль практически полностью копирует спортивный прототип Dacia Lodgy Glace, подготовленный для ледовых гонок Trophee Andros. Технические подробности новинки пока не разглашаются. Известно, что длина машины составит 4,5 метра, она будет выпускаться в двух вариантах – пяти- и семиместной. При этом габаритная длина спортпрототипа составляет 4001 миллиметр, ширина – 1900 миллиметров, а размер колеи и колесной базы достигает 1690 и 2500 миллиметров соответственно.
По предварительной информации, выпуск нового компактвэна должен начаться в этом году.
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