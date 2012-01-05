«Рено» показала внешность бюджетного компактвэна

Внешне автомобиль практически полностью копирует спортивный прототип Dacia Lodgy Glace, подготовленный для ледовых гонок Trophee Andros. Технические подробности новинки пока не разглашаются. Известно, что длина машины составит 4,5 метра, она будет выпускаться в двух вариантах – пяти- и семиместной. При этом габаритная длина спортпрототипа составляет 4001 миллиметр, ширина – 1900 миллиметров, а размер колеи и колесной базы достигает 1690 и 2500 миллиметров соответственно.