Уроженец Нижнего Тагила Константин Новоселов и его напарник Андрей Гейм получили титулы рыцарей
5 января 2012, 12:43Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Лауреаты Нобелевской премии 2010 года по физике Константин Новоселов и Андрей Гейм, россияне, живущие и работающие в Великобритании, стали рыцарями-бакалаврами.
Такой титул получают за заслуги перед государством. Присуждается он по личной инициативе монарха. Напомним, выходцы из России получили Нобелевскую премию за разработку наноматериала графена, гексагональной двумерной кристаллической решетки, состоящей из одинарного слоя атомов углерода.
Материал практически невидим, очень прочен, а также обладает значительной электро- и теплопроводностью. Благодаря этим характеристикам графен может быть использован для производства транзисторов и микропроцессоров сверхвысокой скорости.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей