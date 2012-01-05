Уроженец Нижнего Тагила Константин Новоселов и его напарник Андрей Гейм получили титулы рыцарей

Такой титул получают за заслуги перед государством. Присуждается он по личной инициативе монарха. Напомним, выходцы из России получили Нобелевскую премию за разработку наноматериала графена, гексагональной двумерной кристаллической решетки, состоящей из одинарного слоя атомов углерода.

Материал практически невидим, очень прочен, а также обладает значительной электро- и теплопроводностью. Благодаря этим характеристикам графен может быть использован для производства транзисторов и микропроцессоров сверхвысокой скорости.