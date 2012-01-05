В Нижнем Тагиле планируется строительство крупного киноцентра «Киносити»

На заседании Наблюдательного совета Внешэкономбанка 29 декабря стало известно, что проект «Киноклуб: культура, образование, коммуникации», который предполагает строительство около 250 мультимедийных центров по всей стране, получит финансирование в размере 2,5 миллиардов рублей. Причем открывать эти киноцентры будут именно в средних и малых городах, уровень развития социальной инфраструктуры которых значительно отстает от крупных.

Первыми 15 городами-претендентами на строительство киноцентра ранееназывались: Нижний Тагил, Томск, Майкоп, Брянск, Якутск, Петрозаводск,Тамбов, Псков, Саранск, Рыбинск, Сыктывкар и другие города.

А для тех, кто предпочитает смотреть фильмы дома, отличным вариантом является улечься на диване и включить любимое кино. При этом диван должен быть обязательно мягким и удобным. Купить диваны и кресла распродажаэто или нет, можно в мебельных или интернет-магазинах.