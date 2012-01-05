В Нижнетагильском музее ИЗО работает выставка «Морозные узоры»

Зима имеет свои прелести, однако отдых люди предпочитают самый разный, идалеко не всегда он ограничивается городскими выставками или посещениемзагородных участков. Отличный вариант отдыха летом - это прекрасные речные куризыпо великим российским рекам. Сайт http://www.peku-poccuu.ru/ - это путеводитель для тех, кого интересует активный отдых.

Ну а когда вы уже выбрали летний отдых, есть еще время насладиться и тем, что предлагают городские заведения. Список авторов выставленных работ в музее разнообразен. Это художники Васнецов, Могилевич, Диффине-Кристи, Баданина и другие. Знакомство с работами авторов происходит в режиме сказки, главной героиней которой является девочка Кисточка.

Во время презентации выставки малыши знакомятся с основными выразительными средствами, составными частями каждой картины: точками, линиями, пятнами. После этого посетителям выставки предлагается самим сотворить произведение, основываясь на приобретенных знаниях.