Сегодня тагильчанам обещают экстренное предупреждение

Так, по сообщению ФГБУ «Уральское УГМС» ночью 5 января 2014 года в Свердловской области ожидаются сильные морозы -35°.

Это, по сути, может привести к серьезным последствиям, например, охлаждение почвы и воздуха, обморожение, простудные заболевания людей, животных, нарушение в теплоснабжении и затруднение работы транспорта.

Руководителям предприятий уже предоставлен перечень мер, необходимых для того, чтобы сгладить последствия экстремального холода.