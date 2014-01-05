Сегодня тагильчанам обещают экстренное предупреждение
5 января 2014, 11:45Общество
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Несмотря на то, что сейчас за окном примерно минус 15 градусов, диспетчерская служба Администрации Нижнего Тагила обещает на сегодня экстренное предупреждение. Связано это с низкой температурой воздуха.
Так, по сообщению ФГБУ «Уральское УГМС» ночью 5 января 2014 года в Свердловской области ожидаются сильные морозы -35°.
Это, по сути, может привести к серьезным последствиям, например, охлаждение почвы и воздуха, обморожение, простудные заболевания людей, животных, нарушение в теплоснабжении и затруднение работы транспорта.
Руководителям предприятий уже предоставлен перечень мер, необходимых для того, чтобы сгладить последствия экстремального холода.
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