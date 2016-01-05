Пенсионерам, которые перестанут работать в период по 31 марта 2016 г., нужно подать документы для индексации пенсии

Как сообщили в Управлении Пенсионного фонда РФ в городе Нижнем Тагиле и Пригородном районе, пенсионерам, уволившимся до 30 сентября 2015 года, обращаться в ПФР не нужно. Сведения о том, что они не работают, уже есть в распоряжении Пенсионного фонда. Индексация их пенсий будет произведена с 1 февраля 2016 года в беззаявительном порядке.

Нет необходимости обращаться в ПФР также тем, кто прекратит трудовую деятельность после 1 апреля 2016 года, поскольку со II квартала 2016 года ПФР ежемесячно будет получать эти данные от работодателей.

Гражданам, которые попадают в так называемый «переходный период», а именно уволившимся в период с 1 октября 2015 года по 31 марта 2016 года, необходимо подать заявление в ПФР и представить документы, подтверждающие факт увольнения (паспорт, СНИЛС, трудовая книжка). Сделать это можно до 31 мая 2016 года. С месяца, следующего за месяцем подачи заявления, размер получаемой пенсии будет установлен с учетом индексации.

Прием заявлений будет вестись по предварительной записи. Записаться на прием можно уже 8, 9 и 10 января (в праздничные дни) с 9:00 до 16:00 и далее с 11 января (в рабочие дни) с 9:00 до 16:00 по телефону: 8-992-013-63-02.

Если пенсионер имеет статус индивидуального предпринимателя по состоянию на 31 декабря 2015 года, то он считается работающим и, соответственно, будет получать страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета увеличения. В случае снятия такого индивидуального предпринимателя с учета в налоговом органе, выписка о снятии автоматически поступит в ПФР и индексация пенсии будет возобновлена со следующего месяца.