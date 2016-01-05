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Пенсионерам, которые перестанут работать в период по 31 марта 2016 г., нужно подать документы для индексации пенсии
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пенсионерам, которые перестанут работать в период по 31 марта 2016 г., нужно подать документы для индексации пенсии

5 января 2016, 09:20ОбществоMaurice
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