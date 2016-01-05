Тагильчане сообщают, что в перинатальном центре с родителями не пускают фотографа

Сегодня столкнулся с проблемой в Перинатальном центре: при выписке ребёнка, в пеленальную комнату не пускают фотографов, ссылаясь на своих фотографов и отсутствие санитарной книжки. Простите, какая санитарная книжка? Фотографу нужно сделать несколько важных кадров и всё. Забирая ребёнка из роддома, родители хотят запечатлеть первые моменты, когда ребёнка пеленает врач. Всем кажется, ну что тут такого? А это ход событий, которые никогда не повторятся. В центре занялись нелегальным бизнесом. Да чёрт бы с ними, если бы качество фотографий было на уровне, я бы заплатил! Но оно плохое! А профессионального фотографа они не пускают. Вот, что обидно! -- сообщил житель Нижнего Тагила, Георгий.

Стоит заметить, что за свои услуги, по словам тагильчанина, центр просит не сто рублей, а около трёх тысяч.

На звонки редакции в центре никто не отвечает, видимо всё дело в праздничных выходных. Тем не менее, когда они закончатся, редакция надеется, что администрация центра объяснит создавшуюся ситуацию. Пока этого не произошло, TagilCity.ru обращается к тагильчанам с просьбой поделиться в комментариях своими историями посещения перинатального центра. Сталкивались ли вы с подобным ограничением на привлечение своего фотографа? Что вам не понравилось? Быть может там всё очень хорошо и жалобы напрасны, ведь за пять лет в центре успешно родилось 20 тысяч малышей.

На основе ваших комментариев редакция составит список вопросов, ответы на которые попытается выяснить после праздничных каникул.