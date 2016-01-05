В периодическую таблицу Менделеева внесли четыре новых элемента
5 января 2016, 10:45ОбществоMaurice
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Авторами открытий стали учёные из России, Японии и Америки.
Международный союз теоретической и прикладной химии (ИЮПАК) подтвердил подлинность четырёх новых элементов таблицы Менделеева.
В обновлении периодической таблицы, созданной русским учёным, приняли участие специалисты из России, Японии и Америки.
В настоящее время элементы носят временные названия: унунтрий (Uut или элемент 113), унунпентий (Uup или элемент 115), унунсептий (Uus или элемент 117) и унуноктий (Uuo или элемент 118).
Позднее группы учёных, открывшие элементы, дадут им официальные наименования.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей