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В периодическую таблицу Менделеева внесли четыре новых элемента
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В периодическую таблицу Менделеева внесли четыре новых элемента

5 января 2016, 10:45ОбществоMaurice
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