В периодическую таблицу Менделеева внесли четыре новых элемента

В обновлении периодической таблицы, созданной русским учёным, приняли участие специалисты из России, Японии и Америки.

В настоящее время элементы носят временные названия: унунтрий (Uut или элемент 113), унунпентий (Uup или элемент 115), унунсептий (Uus или элемент 117) и унуноктий (Uuo или элемент 118).