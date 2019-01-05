25 учреждений Нижнего Тагила находятся под контролем пожарных в новогодние каникулы
Сегодня, 16:10ОбществоФото: ОНД и ПР города Нижний Тагил и ГГО
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Пожарно-спасательные части Нижнего Тагила на период новогодних праздников несут службу в режиме повышенной готовности. Под наблюдением спасателей находятся 25 городских объектов с массовым скоплением людей.
Сюжеты: Нижний Тагил
В учреждениях, где проходят праздничные новогодние мероприятия, проводится мониторинг доступности эвакуационных выходов и отсутствия препятствии для нормального прохода гостей. Дежурных администраторов обязали контролировать соблюдение сотрудниками правил пожарной безопасности.
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Для профилактики нарушений гостям вручаются памятки на противопожарную тему. В дежурстве задействованы инспектора государственного пожарного надзора и личный состав пожарно-спасательных частей города, сообщает ОНД и ПР города Нижний Тагил и ГГО.
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