25 учреждений Нижнего Тагила находятся под контролем пожарных в новогодние каникулы

В учреждениях, где проходят праздничные новогодние мероприятия, проводится мониторинг доступности эвакуационных выходов и отсутствия препятствии для нормального прохода гостей. Дежурных администраторов обязали контролировать соблюдение сотрудниками правил пожарной безопасности.

Для профилактики нарушений гостям вручаются памятки на противопожарную тему. В дежурстве задействованы инспектора государственного пожарного надзора и личный состав пожарно-спасательных частей города, сообщает ОНД и ПР города Нижний Тагил и ГГО.