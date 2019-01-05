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25 учреждений Нижнего Тагила находятся под контролем пожарных в новогодние каникулы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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25 учреждений Нижнего Тагила находятся под контролем пожарных в новогодние каникулы

Сегодня, 16:10ОбществоФото: ОНД и ПР города Нижний Тагил и ГГО
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