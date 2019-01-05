300 спасателей будут дежурить в храмах Свердловской области в Рождество
Сегодня, 20:05ОбществоФото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области
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В рождественскую ночь в свердловских храмах безопасность будут обеспечивать около 300 спасателей. Также специальную учёбу на случай наступления экстренных ситуаций прошли 2 000 священнослужителей.
Сотрудники МЧС будут круглосуточно обеспечивать безопасность во время проведения служб в храмах Свердловской области. Всего планируется привлечь около 300 спасателей. Помогать им будут священнослужители, которые прошли специальное обучение и готовы противостоять возникшей чрезвычайной ситуации.
4 января на всех объектах, где в Рождество планируется массовое скопление людей, прошли учебные эвакуации и дополнительные противопожарные инструктажи. Помимо спасателей в каждом храме будет круглосуточно дежурить наряд полиции, сообщает «Областная газета».
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