300 спасателей будут дежурить в храмах Свердловской области в Рождество

Сотрудники МЧС будут круглосуточно обеспечивать безопасность во время проведения служб в храмах Свердловской области. Всего планируется привлечь около 300 спасателей. Помогать им будут священнослужители, которые прошли специальное обучение и готовы противостоять возникшей чрезвычайной ситуации.