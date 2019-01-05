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300 спасателей будут дежурить в храмах Свердловской области в Рождество
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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300 спасателей будут дежурить в храмах Свердловской области в Рождество

Сегодня, 20:05ОбществоФото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области
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