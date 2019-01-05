4 серовских подростка задержаны пьяными в новогодние праздники

За период с 30 декабря по 3 января на территории города Серов полицейские задержали 16 подростков, находящихся в тёмное время суток без сопровождения взрослых. Их родители привлечены к административной ответственности по статье 39-2 Закона Свердловской области «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области».