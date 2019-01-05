4 серовских подростка задержаны пьяными в новогодние праздники
На территории Свердловской области в течение новогодних праздников проводится оперативно-профилактического мероприятия «Комендантский патруль». В рамках профилактики полиция Серова задержала 20 подростков.
За период с 30 декабря по 3 января на территории города Серов полицейские задержали 16 подростков, находящихся в тёмное время суток без сопровождения взрослых. Их родители привлечены к административной ответственности по статье 39-2 Закона Свердловской области «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области».
Также были задержаны 4 подростка в возрасте до 16 лет,которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Родители задержанных привлечены к административно ответственности по статье 20.22 КоАП РФ. Ещё 7 родителей оказались привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
Усиленный режим работы сотрудников правоохранительных органов продлится до 14 января, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.
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