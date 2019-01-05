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Новый 2019 год
Главред «Областной газеты» Полянин выступит ответчиком в двух судебных процессах
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Главред «Областной газеты» Полянин выступит ответчиком в двух судебных процессах

Сегодня, 17:15ОбществоФото: Страница Дмитрия Полянина в Facebook/ facebook.com/polanin
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