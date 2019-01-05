Главред «Областной газеты» Полянин выступит ответчиком в двух судебных процессах

Первый судебный процесс, по информации источника, назначен на 9 января. Кировский районный суд Екатеринбурга рассмотрит дело о нарушении должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты услуг при осуществлении закупок. Полянину, в случае признания его вины, грозят штрафные санкции в размере от 30 до 50 тыс. рублей.

Второй процесс пройдёт 11 января всё в том же Кировском районном суде. В этот день рассмотрят дело о невыплате заработной платы, в котором ответчиками выступят Полянин и ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета». В случае признания виновным главному редактору грозит денежный штраф в размере от 10 до 20 тыс. рублей.

Информация источника об участии Полянина в двух административных производствах подтверждается расписанием заседаний Кировского районного суда, сообщает URA.ru. Главный редактор «Областной газеты» заявил о том, что не является ответчиком ни в одном из названных делах.