Продавщице из Серова грозит штраф за продажу алкоголя несовершеннолетней
Сегодня, 10:30ОбществоФото: pxhere.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
1 января 2019 года в Серове в ходе рейда был выявлен факт продажи алкоголя несовершеннолетней местной жительнице.
Полицейские, опросив девушку, выяснили, что она купила пиво в киоске на улице Некрасова. Продавец торговой точки пояснила, что у нее возникли сомнения в возрасте юной покупательницы, однако при девушке не было никаких документов. Женщине грозит наказание в виде штрафа в размере от 30 до 50 тыс. рублей, сообщает ГУ МВД России по Свердловской области.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей