Продавщице из Серова грозит штраф за продажу алкоголя несовершеннолетней

Полицейские, опросив девушку, выяснили, что она купила пиво в киоске на улице Некрасова. Продавец торговой точки пояснила, что у нее возникли сомнения в возрасте юной покупательницы, однако при девушке не было никаких документов. Женщине грозит наказание в виде штрафа в размере от 30 до 50 тыс. рублей, сообщает ГУ МВД России по Свердловской области.