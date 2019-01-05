Серовчанин прогулял 4 600 рублей с чужой банковской карты

На скамье подсудимых предстанет житель Серова, которого подозревают в краже денежных средств с банковской карты. Подозреваемый сказал, что карту ему подарили, но не смог рассказать следователям, кто это сделал, когда и в связи с чем.
В августе 2018 года житель Серова обратился в полицию с заявлением о том, что с потерянной им банковской карты неизвестные лица сняли 4 600 рублей, которые потратили на покупки в магазинах и в кафе. В ходе следственных действий в качестве подозреваемого задержали мужчину 1977 года рождения, который ранее отбывал тюремное заключение за изготовление поддельных денег.
Следователям он пояснил, что обнаруженную при нём чужую банковскую карту ему подарили. Правда, кто подарил, когда и за что, он так и не смог объяснить. Правоохранительные органы в озвученную версию не поверили и предъявили задержанному обвинения по части 1 статьи 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием платежных карт». Причинённый материальный ущерб обвиняемый возместил в полном размере.
4 января 2019 года материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу. В случае вынесения обвинительного заключения серовчанину грозит до 4 месяцев ареста, сообщает ГУ МВД России по Свердловской области.
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