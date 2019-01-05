Серовчанин прогулял 4 600 рублей с чужой банковской карты

В августе 2018 года житель Серова обратился в полицию с заявлением о том, что с потерянной им банковской карты неизвестные лица сняли 4 600 рублей, которые потратили на покупки в магазинах и в кафе. В ходе следственных действий в качестве подозреваемого задержали мужчину 1977 года рождения, который ранее отбывал тюремное заключение за изготовление поддельных денег.

Следователям он пояснил, что обнаруженную при нём чужую банковскую карту ему подарили. Правда, кто подарил, когда и за что, он так и не смог объяснить. Правоохранительные органы в озвученную версию не поверили и предъявили задержанному обвинения по части 1 статьи 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием платежных карт». Причинённый материальный ущерб обвиняемый возместил в полном размере.