Снос нестационарных павильонов продолжается в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:43ОбществоФото: TagilCity.ru
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В Нижнем Тагиле продолжается работа по сносу нестационарных объектов торговли. 5 января убран павильон на улице Ленина.
Сюжеты: Нижний Тагил
5 января был произведен демонтаж торгового ларька на улице Ленина. Снос осуществляется в рамках проекта по благоустройству Нижнего Тагила.
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Напомним, что в соответствии с постановлением администрации Нижнего Тагила в 2018-2019 годах осуществляется освобождение 51 места, на которых находятся павильоны.
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