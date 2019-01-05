Снос нестационарных павильонов продолжается в Нижнем Тагиле

5 января был произведен демонтаж торгового ларька на улице Ленина. Снос осуществляется в рамках проекта по благоустройству Нижнего Тагила.

Напомним, что в соответствии с постановлением администрации Нижнего Тагила в 2018-2019 годах осуществляется освобождение 51 места, на которых находятся павильоны.