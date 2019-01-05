Жители города могут оценить деятельность администрации Нижнего Тагила за 2018 год
На сайте администрации города жители Нижнего Тагила могут оценить работу местной власти.
Для оценки качества работы органов местного самоуправления необходимо зайти на сайт администрации Нижнего Тагила. Внизу главной страницы кликнуть «Оцените работу местной власти».
После перехода перед вами откроется окно с предложением оценить работу администрации. Оценка осуществляется по пятибалльной шкале, где 1 балл – самая низкая оценка для органов местного самоуправления, 5 – высший показатель.
Тагильчанам предлагается оценить деятельность в сферах жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, строительства, жилья. Жители города могу поставить оценку предоставлению услуг в дошкольном, дополнительном и общем образованиях, в частности обеспеченности местами в детских садах.
На странице мониторинга также предлагается оценить работу органов власти с предприятиями, представителями малого и среднего бизнеса.
Жителям города предлагается выразить мнение об организации муниципального управления, о деятельности главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева. Также можно поставить оценку деятельности сотрудников МВД и ГИБДД.
Мониторинг включает мнение тагильчан о содержании и ремонте дорог города, транспортном обслуживании.
Оценить деятельность органов местного самоуправления возможно в сфере информационной открытости, а также в межнациональных и межконфессиональных отношениях.
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