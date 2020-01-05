Рождество Христово. Какие службы пройдут в храмах Нижнего Тагила
В ночь с 6 на 7 января православные христиане отмечают большой праздник — Рождество Христово. TagilCity.ru подготовило расписание церковных служб в храмах города.
Свято-Троицкий кафедральный собор
Божественную Литургию в храме совершит епископ Нижнетагильский и Невьянский Преосвященнейший Евгений.
6 января
8:00 — Царские часы, Великая Вечерняя, Божественная Литургия.
17:00 — Всенощное Бдение.
7 января
00:00 — Ранняя Божественная Литургия.
09:00 — Поздняя Божественная Литургия.
17:00 — Великая Вечерняя Литургия.
Адрес: ул. Трудовая, 3г.
Храм во имя святого князя Александра Невского
7 января
00:00 — Ночная праздничная служба.
09:00 — Утренняя служба.
Адрес: ул. Совхозная, 5.
Скорбященский женский монастырь
6 января
21:00 — Всенощное бдение.
7 января
00:00 — Божественная литургия.
09:00 — Часы. Божественная литургия. Детский праздник у Рождественского вертела.
16:00 — Великая вечеря.
Адрес: ул. Красногвардейская, 55, корп. 4.
Храм во имя св. Преподобного Сергия Радонежского
6 января
17:00 — Всенощное бдение. Исповедь
7 января
00:00 — Праздничное богослужение.
09:00 — Праздничная Божественная литургия с сурдопереводом.
17:00 — Вечернее богослужение.
Адрес: ул. Металлургов, 32.
Свято-Дмитриевское архиерейское подворье
6 января
08:30 — Утренняя служба.
17:00 — Вечерняя служба.
7 января
00:00 — Ночная праздничная служба.
Адрес: Восточное шоссе, 28.
Храм в честь Воскресения Христова
6 января
23:00 — исповедь.
23:30 — часы.
7 января
00:00 — Божественная Литургия.
02:45 — бесплатный трамвай от храма по маршруту № 10.
9:00 — Поздняя Литургия в Покровском (малом) храме.
Адрес: ул. Лесная, 20.