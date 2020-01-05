В Ирбите сотрудники ДПС гнались за автобусом, где девочка забыла рюкзак с подарком

Девочка приехала с подругой в ледовый городок и в какой-то момент обнаружила, что забыла в автобусе рюкзак, где лежал сотовый телефон, подаренный отцом. За помощью она обратилась к сотрудникам ДПС. Командир отдельного взвода ДПС старший лейтенант Сергей Гусаров и инспектор по пропаганде Татьяна Бердюгина на патрульном автомобиле поехали в след за автобусом и через несколько минут догнали его.