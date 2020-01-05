В Ирбите сотрудники ДПС гнались за автобусом, где девочка забыла рюкзак с подарком
Сегодня, 16:47ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Ирбите патруль дорожно-постовой службы помог юной пассажирке автобуса вернуть забытый рюкзак с подарком отца, рассказали в УГИБДД по Свердловской области.
Девочка приехала с подругой в ледовый городок и в какой-то момент обнаружила, что забыла в автобусе рюкзак, где лежал сотовый телефон, подаренный отцом. За помощью она обратилась к сотрудникам ДПС. Командир отдельного взвода ДПС старший лейтенант Сергей Гусаров и инспектор по пропаганде Татьяна Бердюгина на патрульном автомобиле поехали в след за автобусом и через несколько минут догнали его.
Внутри они нашли потерянный рюкзак, который пассажиры передали водителю. Школьницы поблагодарили сотрудников полиции и всех тех, кто помог вернуть вещь.
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