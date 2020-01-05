В Нижнем Тагиле в связи с высокой аварийностью введен усиленный режим работы ГИБДД
Сегодня, 18:22ОбществоФото: Отдел пропаганды ГИБДД
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В Нижнем Тагиле и Пригороде сотрудники Госавтоинспекции усиленно патрулируют дороги города в связи с большим количеством ДТП в новогодние праздники, сообщает Отдел пропаганды.
Сюжеты: Нижний Тагил
Количество постов ДПС увеличено на автодорогах «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов», «Николо-Павловское — Петрокаменское — Алапаевск», «Нижний Тагил — Усть-Утка», «Нижний Тагил — Нижняя Салда», а также на Южном подъезде. Все сотрудники ГИБДД будут выявлять грубые нарушения ПДД, приводящие к авариям.
Всего с начала 2020 года в Нижнем Тагиле зарегистрированы три дорожно-транспортных происшествия, где один человек погиб и семь получили травмы различной степени тяжести.
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