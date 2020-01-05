В Нижнем Тагиле в связи с высокой аварийностью введен усиленный режим работы ГИБДД

Количество постов ДПС увеличено на автодорогах «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов», «Николо-Павловское — Петрокаменское — Алапаевск», «Нижний Тагил — Усть-Утка», «Нижний Тагил — Нижняя Салда», а также на Южном подъезде. Все сотрудники ГИБДД будут выявлять грубые нарушения ПДД, приводящие к авариям.

Всего с начала 2020 года в Нижнем Тагиле зарегистрированы три дорожно-транспортных происшествия, где один человек погиб и семь получили травмы различной степени тяжести.