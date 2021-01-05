Екатеринбург поднялся на шестое место в рейтинге качества жизни к концу 2020 года

По версии Финансового университета, столица Урала по итогам первого квартала 2020 года занимала 24 место. Отмечался высокий уровень дохода на душу населения. Кроме того, оценка проводилась по показателям уровня конфликтности социальной среды, готовность иммигрировать из родного города и интерес к культурным центрам со стороны жителей.