Екатеринбург поднялся на шестое место в рейтинге качества жизни к концу 2020 года

Екатеринбург занял шестое место по качеству жизни по итогам второго полугодия рейтинга Финансового университета правительства РФ.

В конце 2020 года Екатеринбург занял шестую строчку по качеству жизни среди городов с населением от 250 тысяч человек. Выше всего эксперты оценили качество образования в городе. По версии Финансового университета, столица Урала по итогам первого квартала 2020 года занимала 24 место. Отмечался высокий уровень дохода на душу населения. Кроме того, оценка проводилась по показателям уровня конфликтности социальной среды, готовность иммигрировать из родного города и интерес к культурным центрам со стороны жителей. Напомним, по итогам первого квартала на шестом месте по качеству жизни находился Нижний Тагил, но по итогам второго полугодия 2020 года он опустился до 48 места. Нижний Тагил упал с шестого на 48 место в рейтинге по качеству жизни в 2020 году

