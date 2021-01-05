Коммунисты предложили Госдуме простить кредиты россиянам

В предложении партии выносится вопрос о проведении кредитной амнистии россиянам, сумма долгов которых не превышает три миллиона рублей. Данную инициативу коммунисты объяснили нестабильной экономической обстановкой в связи с эпидемией COVID-19, пишет «РИА Новости».
Первый заместитель главы Совета Федерации Елена Перминова считает, что данная мера может привести к просадке всей банковской системы Российской Федерации. По её мнению, гражданам необходимо оказать поддержку, чтобы они сами смогли зарабатывать достаточно средств для погашения долговых обязательств.
Это просто нереально. Необходимо же и рассматривать каждую ситуацию. На что брались деньги и зачем прощать, если человек имеет возможность платить? говорит Перминова.
Она отметила, что гражданам уже оказана поддержка в виде единоразовых выплат, кроме того, действует программа по льготной ипотеки.
Также она предположила, что инициатива коммунистической партии могла быть представлена потому, что в 2021 году намечаются выборы.
Напомним, с уральского бизнесмена «Сбербанк» потребовал возврата льготного «ковидного» кредита, но с уплатой обычных процентов. В финансовом учреждении сочли, что предприниматель не выполнил условия займа.