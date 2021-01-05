Лучшие моменты: как изменился Нижний Тагил в 2020 году

Самой грандиозной и масштабной стройкой в Нижнем Тагиле, которую в городе обсуждали многие годы, стал мост через городской пруд. Его стоимость составит 3,9 миллиарда рублей, тендер на возведение получила московская компания «Альмакоргрупп». Уже возведено восемь опор моста. В ноябре к месту работ было завезено около 1,2 тонны металлоконструкций, а строители начали сборку пролетов. «Надвижку» на опоры начнут проводить с правого берега пруда. Перед началом работ подрядчикам пришлось построить временную дорогу для доставки материалов.
Завершается бурение и бетонирование свай всех опор основного моста, идёт сборка пролётных строений, завезено 20 тысяч тонн (почти половина) металлоконструкций, вырисовывается контур клеверной развязки на Южном подъезде, строится путепровод через Свердловское шоссе,написал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев на своей странице в Instagram.
В 2020 году в Нижнем Тагиле в Ленинском районе было благоустроено 18 внутридомовых территории на улицах Ермака, Лебяжинская, Верхняя Черепанова и Выйская. При этом были построены новые детские и спортивные площадки, увеличено количество парковочных мест для автомобилей жильцов. Кроме того, были заасфальтированы тротуары и внутриквартальные проезды, восстановлено наружное освещение домов, установлены новые скамейки и урны. Реконструкция дворов проходила в рамках национальной программы «Жилье и городская среда».
Спортплощадка в микрорайоне Девятый поселок также была оборудована в рамках этой программы. На ее строительство было выделено около 16 миллионов рублей. На территории площадки подрядчики установили снаряды для игры в баскетбол, мини-футбол и волейбол. 13 сентября на новой площадке прошел третий фестиваль уличного спорта «Цени то, что есть!».
В 2021 году в Нижнем Тагиле ООО ГК «Уралстройкомплекс» благоустроит дворы по улице Газетная, 87, 95, Космонавтов, 10 и Ермака, 46. Общая стоимость работ составит 34,47 миллиона рублей.
24 сентября 2020 года после реконструкции был торжественно открыт Парк Победы на ГГМ. На работы было выделено 37,9 миллиона рублей из федерального, областного и городского бюджетов. На территории парка поставили новые скамейки и беседки, уложили тротуарную плитку, отремонтировали освещение.
16 октября на месте бывшего заброшенного пустыря в Нижнем Тагиле торжественно открыли экопарк на Муринских прудах рядом с новой школой № 100. Его площадь составила более семи гектаров. На проект было выделено более 83 миллионов рублей из федерального бюджета и по шесть миллионов из регионального и городского бюджетов. Кроме того, в 2021 году в новом экопарке высадят около 210 деревьев и 2 900 декоративных кустарников.
В 2021 году В Нижнем Тагиле будут реконструированы четыре общественные территории: сквер за Дворцом культуры «Юбилейный», лесопарковая зона «Пихтовые горы» (первый этап), площадь Танкостроителей на Вагонке и «Аллея рандеву» около медколледжа. Все работы будут проводиться в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Выбранные территории прошли публичные обсуждения, поэтому при проектировании были учтены мнения и пожелания жителей.
Так, например, сумма работ на благоустройство на Пихтовых горах составит 144 миллиона рублей. Подрядчик должен будет сделать велосипедные и прогулочные дорожки, смотровую и спортивные площадки. Также там обустроят вольер для выгула собак.
Кроме того, определен подрядчик на второй этап реконструкции набережной Тагильского пруда, им стало МУП «Тагилдорстрой». Стоимость контракта составляет почти 511,2 миллиона рублей. По условиям контракта объект должен появиться к 300-летию Нижнего Тагила в рамках финансирования по государственной программе «Экономическое развитие и инновационная экономика». Площадь благоустройства составит 60,7 тысячи квадратных метра, на ней будут располагаться пять различных зон и смотровые площадки.
В этом году Нижний Тагил украсили необычными арт-объектами. Первыми в начале августа на круговом движении на проспектах Мира и Строителей установили трех медведей ко дню города. Конструкции покрыли материалом, похожим на искусственный газон. Затем появились топиарии в виде семьи оленей на развязках улицы Юности и Восточное шоссе. Также в августе на ГГМ на улице Бригадная поставили несколько лошадей. А в конце декабря в экопарке на Муринских прудах появилась трехметровая фигура оленя. Каркас был сделан из металла, а снаружи конструкцию загрунтовали и покрасили, чтобы защитить от коррозии.
В конце сентября на фасаде дома на улице Горошникова, 76 появилась картина «Седой Урал кует победу» художника Ильи Вьюгова. Рисунок был приурочен к присуждению Нижнему Тагилу звания «Город трудовой доблести».
В октябре на платформе железнодорожного вокзала также появился арт-объект, который сообщает о присвоении городу этого почетного звания. На вершине фигуры в многограннике изображен танк Т-34, который является символом города в Великой Отечественной Войне.
2 июля Нижнему Тагилу и еще 19 городам в России было присвоено звание «Город трудовой доблести» за заслуги в Великой Отечественной Войне. По всей стране 14 декабря началось общественное голосование на лучший проект стелы, выбрать можно из 20 вариантов. В Нижнем Тагиле стела будет установлена на привокзальной площади, в связи с чем будет проведена реконструкция территории.
18 декабря был объявлен конкурс на проектирование первой очереди ремонта дорог возле железнодорожного вокзала в границах улиц проспект Ленина, Садовая, Заводская, Кушвинская, Бондина, Товарный двор. Изначальная сумма контракта составляет 12,5 миллиона рублей. В техзадании, помимо модернизации транспортной инфраструктуры на этом участке, значится обеспечение места для установки мемориальной стелы «Нижний Тагил — город трудовой доблести». Проект должен быть готов до 31 марта 2021 года.
С 11 января 2021 года нижнетагильская компания «Уралстроймонтаж» начнет реконструкцию улиц Циолковского — Октябрьской Революции и моста через железнодорожные пути. Единственная заявка была признана соответствующей всем требованиям, стоимость контракта составила 1,17 миллиарда рублей. Работы подрядчик должен окончить до 1 апреля 2024 года. На время проведения работ, трамвайное и автомобильное движение на Тагилстрой будет ограничено.
Для расширения дороги на улице Октябрьской революции и моста на улице Циолковского будет проведено межевание земель, для того, чтобы улица Октябрьской революции получила дополнительную полосу для поворота на улицу Циолковского.
20 октября министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков так оценил качество выполнения работ на объектах, которые были отремонтированы в 2020 году. По словам подрядчиков, самым сложным объектом стала дорога на улице Береговая-Ударная, также возникли проблемы по установке бортового камня с МУП «Тагильский трамвай» при ремонте моста на проспекте Мира. На реализацию проекта из федерального бюджета было выделено 125 миллионов рублей, при этом самым крупным участком ремонта стал Уральский проспект. В рамках этого нацпроекта в Нижнем Тагиле в этом году провели реконструкцию 27 участков дорог.
Также в Нижнем Тагиле уже утвержден список дорог, которые будут отремонтированы в рамках нацпроекта БКАД в 2021–2023 годах. Всего планируется отремонтировать 15 участков автодорог на Вагонке, в центре города и на Лебяжке.
В конце декабря АО «Облкоммунэнерго» передал в собственность муниципалитету 173 новых площадки для накопления твердых бытовых отходов. На закупку контейнеров и монтаж площадок в частных секторах Нижнего Тагила и сельских населенных пунктов ГГО было потрачено примерно 30 миллионов рублей. При этом адреса размещения были согласованы с мэрией Нижнего Тагила.
Кроме того, активисты, экологи и общественники провели ряд экосубботников по уборке мусора в общественных местах на берегах прудов и водоемов. Всего было проведено более десяти мероприятий, собранный мусор сортировали и отправляли на переработку. По словам организаторов, тагильчане охотно помогали в проведении субботников.
В Нижнем Тагиле в рамках национального проекта «Демография» в 2020 году на ГГМ было построено три новых детских сада. Работы вели на Уральском проспекте, 91А, Уральском проспекте, 32а и улице Удовенко, 4. Все дошкольные учреждения будут открыты после одобрения пожарного надзора, в них созданы ясельные группы и доступная среда для маломобильных граждан. В общей сложности три садика смогут принять 430 юных воспитанников.
Также в этом году провели капитальный ремонт школы № 85 на проспекте Мира, 67 в рамках нацпроекта «Образование». На время проведения работ школьники учились в школах № 58 и № 12. Стоимость работ составила около 200 миллионов рублей, которые выделили из городского и регионального бюджетов. В проект были включены ремонт фасада, кровли, подвала, внутренних помещений. Кроме того, подрядчик обустроил спортивную площадку и прилегающую территорию. У центрального входа построили подъемник для маломобильных граждан. Ремонт был завершен в конце 2020 года, после новогодних праздников школа примет 500 учеников.
В ноябре 2020 года в Нижнем Тагиле в спортзале ДК «Юбилейный», который не ремонтировался с самого открытия, начали капитальный ремонт за четыре миллиона рублей. Денежные средства были выделены из городского бюджета. Помимо установки новых витражей, в зале был проведен полный демонтаж старого оборудования. Новое будет современным, им смогут пользоваться не только воспитанники ДК, но и все, кто живет в ближайших кварталах. Спортзал планируют открыть уже в январе 2021 года.
В Нижнем Тагиле продолжается программа по обновлению общественного транспорта в рамках национального проекта «Экология». Так, в ноябре в городе появились три новых низкопольных вагона, они уже курсируют на основных маршрутах. Также в конце декабря в Нижний Тагил поставили 17 новых экологичных автобусов, которые работают на газомоторном топливе. Их пустят по маршрутам в начале 2021 года.
25 декабря в Нижнем Тагиле открыли ледовый городок на Театральной площади. Из-за пандемии коронавируса в этом году не было торжественного концерта. В этом году темой городка стало 190-летие «Сказки о царе Салтане» Пушкина. Выделенная сумма на него составила 23,5 миллиона рублей. Многие тагильчане изначально были недовольны такими тратами из бюджета города. Однако, как оказалось, сумма оправдывает сама себя, пояснили в администрации города. На оформление световых элементов было потрачено 13 миллионов рублей, также был приобретен световой шатер диаметром 40 метров и новая гирлянда для елки на 48 тысяч лампочек. Кроме того были установлены новые инфракрасные камеры, которые могут работать ночью. Все новые приобретенные элементы смогут использоваться при организации ледовых городков в последующих годах. Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев отметил, что «ледовый городок получился по-настоящему сказочным». Также в новогоднюю ночь для тагильчан был организован салют, его стоимость была включена в сумму контракта.