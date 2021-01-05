Лучшие моменты: как изменился Нижний Тагил в 2020 году

На Театральной площади для тагильчан в конце 2020 года открылся «сказочный» ледовый городок

25 декабря в Нижнем Тагиле открыли ледовый городок на Театральной площади. Из-за пандемии коронавируса в этом году не было торжественного концерта. В этом году темой городка стало 190-летие «Сказки о царе Салтане» Пушкина. Выделенная сумма на него составила 23,5 миллиона рублей. Многие тагильчане изначально были недовольны такими тратами из бюджета города. Однако, как оказалось, сумма оправдывает сама себя, пояснили в администрации города. На оформление световых элементов было потрачено 13 миллионов рублей, также был приобретен световой шатер диаметром 40 метров и новая гирлянда для елки на 48 тысяч лампочек. Кроме того были установлены новые инфракрасные камеры, которые могут работать ночью. Все новые приобретенные элементы смогут использоваться при организации ледовых городков в последующих годах. Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев отметил, что «ледовый городок получился по-настоящему сказочным». Также в новогоднюю ночь для тагильчан был организован салют, его стоимость была включена в сумму контракта.