Минтранс: в Свердловской области в 2020 году на 8,8% снизилась аварийность на дорогах

На Среднем Урале сократилась аварийность на дорогах почти на девять процентов, а количество жертв в ДТП уменьшилось на 10,3%.
Данный факт Министерство транспорта и дорожного хозяйства региона обуславливает успешной реализацией нацпроекта БКАД. Фактор социального риска сократился до 8,8 с 9,29 в 2019 году. За 2020 год зарегистрировано 2774 ДТП в которых погибли 357 человек.
В Свердловской области впервые применили проекционную разметку на 84 «зебрах». Данный опыт вводится еще в 14 регионах России.
Всего в регионе 4,5 тысячи пешеходных переходов приведены к современным нормам.
Напомним, в Нижнем Тагиле утверждены участки автомобильных дорого, которые будут отремонтированы в 2021–2023 годах в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».