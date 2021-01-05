Минтранс: в Свердловской области в 2020 году на 8,8% снизилась аварийность на дорогах

Минтранс: в Свердловской области в 2020 году на 8,8% снизилась аварийность на дорогах

Сегодня, 18:39ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В Свердловской области в 2020 году аварийность на дороге уменьшилась на 8,8%, сообщается на официальном сайте правительства региона.

На Среднем Урале сократилась аварийность на дорогах почти на девять процентов, а количество жертв в ДТП уменьшилось на 10,3%.

Данный факт Министерство транспорта и дорожного хозяйства региона обуславливает успешной реализацией нацпроекта БКАД. Фактор социального риска сократился до 8,8 с 9,29 в 2019 году. За 2020 год зарегистрировано 2774 ДТП в которых погибли 357 человек.

В Свердловской области впервые применили проекционную разметку на 84 «зебрах». Данный опыт вводится еще в 14 регионах России.

Всего в регионе 4,5 тысячи пешеходных переходов приведены к современным нормам.

Напомним, в Нижнем Тагиле утверждены участки автомобильных дорого, которые будут отремонтированы в 2021–2023 годах в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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