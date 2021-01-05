Минтранс: в Свердловской области в 2020 году на 8,8% снизилась аварийность на дорогах

Данный факт Министерство транспорта и дорожного хозяйства региона обуславливает успешной реализацией нацпроекта БКАД. Фактор социального риска сократился до 8,8 с 9,29 в 2019 году. За 2020 год зарегистрировано 2774 ДТП в которых погибли 357 человек.