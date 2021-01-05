Онколог: на Урале из-за самоизоляции выросло число больных на поздней стадии рака

Медик отметила, что раньше могла заниматься осмотром пациентов на дому, когда работали три врача. Теперь она осталась одна в поликлинике. Из-за этого нет возможности определить раковые заболевания на ранней стадии, осматривая пациентов дома. Теперь онколог работает только на приеме. На учете у нее зарегистрированы 3,5 тысячи пациентов. За рабочий день женщина принимает около 25 человек.