Онколог: на Урале из-за самоизоляции выросло число больных на поздней стадии рака

В Екатеринбурге выросло число пациентов с раковыми заболеваниями. Онколог местной клиники считает, что это связано с режимом самоизоляции.

Врач ГП № 1 Екатеринбурга Татьяна Старцева считает, что из-за режима изоляции выросло число пациентов с поздними стадиями онкологических заболевания, пишет E1. Медик отметила, что раньше могла заниматься осмотром пациентов на дому, когда работали три врача. Теперь она осталась одна в поликлинике. Из-за этого нет возможности определить раковые заболевания на ранней стадии, осматривая пациентов дома. Теперь онколог работает только на приеме. На учете у нее зарегистрированы 3,5 тысячи пациентов. За рабочий день женщина принимает около 25 человек. Не так давно ко мне обратился мужчина, у которого опухоль почти полностью закрыла глаз. Он попросил выдать ему справку с информацией, что он полностью здоров, рассказывает медик. Онколог объяснила, что такие люди устали от лечения. Мужчину удалось убедить поехать в онкологический центр. Татьяна Старцева отмечает, что на начальных стадиях пациенты должны проходить осмотр не реже одного раза каждые три месяца. Люди находятся в своих домах и квартирах, никуда не ходят, в больницы не обращаются. Некоторые недооценивают серьёзность онкологических заболеваний и вовсе отказываются от прохождения лечения,рассказала Старцева. Медик говорит, что её увлекает работа и не на кого оставить больных, поэтому уйти она не может и постоянно подвергается риску заболеть COVID-19, что в её 79 лет очень опасно. Напомним, в ДГБ Нижнего Тагила планируется открытие амбулаторного онкологического центра до конца 2021 года. В Нижнем Тагиле откроется Центр амбулаторной онкологической помощи

