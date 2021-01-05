Россия нашла способ снизить углеродный след с помощью метода Ансельм

Как считают эксперты, «налог на карбон» хотят ввести для поддержки европейских производителей. Только за 2019 год Россия ввезла в страны ЕС продукцию на 180 млрд долларов. При этом три четверти от всего объема пришлось на нефть и ее производные. При таких объемах экспортерам РФ нужно будет заплатить сбор в сумме 22 млрд долларов, что способно привести к росту цен в стране на 12%.