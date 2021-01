Россия нашла способ снизить углеродный след с помощью метода Ансельм

На будущий год в Евросоюзе запланировали ввести для России трансграничный углеродный налог. Его размер будет определяться объемами выбросов СО2 с предприятий страны, из-за чего экономика может столкнуться с потерями.

Исследователи из РФ разработали научный метод Ансельм, благодаря которому можно будет избежать большой ставки, увеличив показатели энергоэффективности производства, пишет Kp.ru. “Если выбросы на заводах РФ при выпуске металла, пластика, удобрений и другого будут больше, чем должны быть в соответствии с нормами Евросоюза, то при ввозе данной продукции в государства - участники ЕС нам нужно будет уплатить налог в повышенном размере”, - уточнил один из авторов Ансельма Максим Канищев. Как считают эксперты, «налог на карбон» хотят ввести для поддержки европейских производителей. Только за 2019 год Россия ввезла в страны ЕС продукцию на 180 млрд долларов. При этом три четверти от всего объема пришлось на нефть и ее производные. При таких объемах экспортерам РФ нужно будет заплатить сбор в сумме 22 млрд долларов, что способно привести к росту цен в стране на 12%. По словам Канищева, стопроцентное исключение выбросов из производства невозможно, но доступно уменьшить их на треть – через повышение энергоэффективности процессов производства и научный метод. «Важно также и то, что в данные 30% эффективности, о которых мы с такой уверенностью говорим, вообще не входят штрафы на выбросы! Если и их брать в расчет, то экономика любого энергоемкого предприятия увеличится еще существеннее, и мы быстро сможем достичь роста энергоэффективности на 50%, то есть добьемся среднемировых показателей», – пояснили авторы метода Ансельм. В планах – произвести оценку потенциала увеличения энергоэффективности нефтяной и химической отраслей промышленности, прибегнув к системе Ансельм. При этом разработку процессов хотят начать уже в этом году и реализовать ее нужно на 75% максимум к 2025 году. При Правительстве России необходимо будет организовать рабочую группу, куда войдут ученые, которые возьмут на себя функцию контроля эффективности процессов. Учеными также предложено сотрудничать с научными сообществами государств Европы для создания системы оценки поглощающей способности лесов и создаваемых карбоновых ферм. Это требуется, чтобы исключить риски непризнания методологий по оценке улавливающей способности карбоновых ферм и сокращения выбросов СО2, созданных в России. Также ученые предположили, что проблемы в сфере экологии в РФ доступно разрешить только через собственников и прибыль. Требуется, чтобы владельцы предприятий осознавали непосредственную выгоду от роста энергоэффективности и сокращения выбросов CO2.

