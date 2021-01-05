В Екатеринбурге девочка из шкафа встретила Новый год в доме ребёнка

В Екатеринбурге девочка из шкафа встретила Новый год в доме ребёнка

Сегодня, 15:36ОбществоPhoto: страница Анны Кузнецовой в Facebook
В Екатеринбурге девочка из шкафа, которую мать прятала в шкафу в Карпинске, провела новый год в доме ребёнка.

Свердловский омбудсмен Анна Кузнецова сообщила, что малышка прекрасно себя чувствует. Об этом уполномоченная по правам ребенка в Свердловской области написала в Facebook.

Рядом с девочкой круглосуточно дежурит доброволец. Малышка очень радостная и отзывчивая. На текущий момент наблюдаются положительные тенденции в наборе веса ребенком, а также в развитии, рассказала Кузнцева.

Напомним, полугодовалую Полину из Карпинска мама держала в шкафу с самого рождения. Девочку обнаружили знакомые, которые зашли в гости. Ребенок был в тяжелом состоянии доставлен в детскую больницу Екатеринбурга. Для определения материнства были взяты пробы ДНК. Экспертиза установила, что женщина является родной матерью ребенку. 11 декабря мать отпустили из психиатрической больницы, а 14 декабря следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ (Покушение на убийство) и статье 156 УК РФ (Ненадлежащее исполнение родителем обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним).

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Екатеринбург
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