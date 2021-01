В Нижнем Тагиле две 14-летние школьницы нарушили комендантский час и были пойманы полицией, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».

Две несовершеннолетние девушки были доставлены в отделение полиции, куда позднее вызвали родителей. С подростками провели профилактическую беседу, а родным посоветовали усилить контроль за детьми, иначе может быть заведено административное дело. В Нижнем Тагиле осуществляется контроль за несовершеннолетними, не достигшими 16 лет. Им запрещено находиться в общественных местах с 22.00 до 06.00. Напомним, накануне комендантский час ввели в Карпинске и Волчанске.

