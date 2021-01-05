В России долг по штрафам осужденных за коррупцию достиг 31 миллиарда рублей

В России долг по штрафам осужденных за коррупцию достиг 31 миллиарда рублей

Сегодня, 18:39ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В России задолженность по штрафам заключенных за взятку составила 31 миллиард рублей.

На 1 декабря 2020 года в ФССП было открыто почти 6,4 тысячи производств на взяточников, пишет ИА «Новые известия».

Более 600 коррупционеров разыскиваются. Их совокупный долг составляет 1,5 миллиарда рублей.

До декабря 2020 года было взыскано более 540 миллионов с 1700 взяточников. 1200 из них по доброй воле заплатили задолженность.

156 человек были отправлены в тюрьму. Таким лицам штраф заменили на срок. В отношении 53 человек производство прекращено по причине гибели.

По амнистии прекратили дела в отношении 56 нарушителей.

Напомним, 1 января стало известно, что в Екатеринбурге за взятки под суд отправятся четверо местных жителей: двое бывших инспекторов ГИБДД и трое инструкторов автошкол.

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