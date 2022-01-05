Екатеринбургский митрополит едва не замерз на трассе после заноса в сугроб

Екатеринбургский митрополит едва не замерз на трассе после заноса в сугроб
Екатеринбургский митрополит едва не замерз на трассе после заноса в сугроб
Сегодня, 16:34ОбществоФото: сайт Екатеринбургской епархии
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Кульберг чуть не погиб перед Рождеством после того, как въехал в сугроб.

Об этом владыка рассказал в интервью, которое выйдет в эфир 10 января на телеканале «Россия». Происшествие случилось в минувшем году в канун Рождества. Ночью в удаленном районе Свердловской области автомобиль митрополита занесло в сугроб. На улице стоял сорокаградусный мороз, связи не было. В этот момент, по словам Кульберга, его спасла молитва.

Удивительным ответом на молитву стала подоспевшая подмога. Мы вытаскивали машины, меняли колеса, пускали по кругу перчатки, чтоб согреться. И вышли из заметенного леса живыми и невредимыми,рассказал Евгений Кульберг.

В конце святочной истории митрополит пожелал всем ощутить Божию любовь и задумываться о вечном, а не только о материальных благах, сообщает «Уралинформбюро».

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Екатеринбург
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