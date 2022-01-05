Еще 22 человека умерли от COVID-19 в Свердловской области

На пятое января выявлено 395 новых случаев заражения опасной инфекцией. Это самое маленькое количество заболевших с 10 июля прошлого года. Больше всего новых заразившихся, 152, — в Екатеринбурге. Всего за время пандемии в регионе заболели коронавирусом почти 201 тысяча человек.