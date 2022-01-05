Митрополит и православные активисты Екатеринбурга собрали продукты для малоимущих

Получат их не только многодетные и нуждающиеся семьи, но и одинокие пенсионеры, вынужденные соблюдать режим самоизоляции. Всего в рамках проекта «Время заботы» будет отправлено более 50 рождественских продуктовых наборов. Внутри каждого подарка масло, консервы, крупы, сахар и конфеты.