Митрополит и православные активисты Екатеринбурга собрали продукты для малоимущих

Митрополит и православные активисты Екатеринбурга собрали продукты для малоимущих
Митрополит и православные активисты Екатеринбурга собрали продукты для малоимущих
Сегодня, 22:03ОбществоФото: пресс-служба екатеринбургской епархии
Митрополит Евгений Кульберг и члены православной службы милосердия собрали продуктовые наборы для малообеспеченных семей в Екатеринбурге.

Получат их не только многодетные и нуждающиеся семьи, но и одинокие пенсионеры, вынужденные соблюдать режим самоизоляции. Всего в рамках проекта «Время заботы» будет отправлено более 50 рождественских продуктовых наборов. Внутри каждого подарка масло, консервы, крупы, сахар и конфеты.

Фото:пресс-служба екатеринбургской епархии

Кроме того, во время рождественских праздников священники, сестры милосердия и активисты посетят больницы, дома престарелых, интернаты для детей –сирот и коррекционные школы.

Центр гуманитарной помощи населению создан в 2013 году, и на постоянной основе оказывает помощь незащищенным слоям населения. Ежемесячно здесь выдается более 26 500 единиц товаров, сообщили в пресс-службе екатеринбургской епархии.

Фото:пресс-служба екатеринбургской епархии

Подобная помощь регулярно оказывается инвалидам, малоимущим, матерям-одиночкам и другим социально неблагополучным категориям граждан

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