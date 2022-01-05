Перевозчики Екатеринбурга отказались возить горожан от Кольцово до метро на Ботанике

Перевозчики Екатеринбурга отказались возить горожан от Кольцово до метро на Ботанике
Перевозчики Екатеринбурга отказались возить горожан от Кольцово до метро на Ботанике
Сегодня, 18:47ОбществоФото: 1MI
Администрации Екатеринбурга не удалось найти перевозчиков для обслуживания маршрута от аэропорта «Кольцова» до станции метро «Ботаническая».

Конкурс по поиску компании, которая будет работать на экспресс-маршруте № 1, был объявлен городскими властями еще осенью минувшего года. Тем не менее, к 15 декабря ни один перевозчик так и не заявился для участия в торгах. Не помогло и перенесение даты торгов на 28 декабря.

Начальная цена контракта составляла 16 млн рублей. Одним из требований к перевозчикам, согласно конкурсной документации на портале госзакупок, было предоставление восьми автобусов вместимостью не менее 82 человек. По плану маршрут должен был заработать уже первого января 2022 года.

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