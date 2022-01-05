Перевозчики Екатеринбурга отказались возить горожан от Кольцово до метро на Ботанике

Конкурс по поиску компании, которая будет работать на экспресс-маршруте № 1, был объявлен городскими властями еще осенью минувшего года. Тем не менее, к 15 декабря ни один перевозчик так и не заявился для участия в торгах. Не помогло и перенесение даты торгов на 28 декабря.