Просроченные продукты находят санэпидемиологи в магазинах Каменска-Уральского

Однако результаты таковы, что во всех магазинах были обнаружены те или иные нарушения: просроченная продукты, продукция с признаками порчи, нарушения температурных условий хранения, сообщает ку66.ру со ссылкой на пресс-секретарь администрации Каменска-Уральского Елену Шеремет.
На данный момент вся такая продукция была изъята, а нарушителям грозят штрафные санкции, заявил главный санитарный врач города Сергей Фефилов. Теперь местных жителей призывают относиться с внимательностью к продуктам в магазинах.
Напомним, во время лабораторных исследований в 2021 году на территории Нижнего Тагила выявлены фальсифицированные продукты. Туда входит как мясная, так и молочная продукция.