Просроченные продукты находят санэпидемиологи в магазинах Каменска-Уральского

Просроченные продукты находят санэпидемиологи в магазинах Каменска-Уральского
Просроченные продукты находят санэпидемиологи в магазинах Каменска-Уральского
Сегодня, 13:12ОбществоФото: 1MI
В период новогодних каникул санэпидемиологи проверяют магазины Каменска-Уральского на обеспечение безопасности при реализации продуктов. Так 3 января было проверено семь торговых объектов.

Однако результаты таковы, что во всех магазинах были обнаружены те или иные нарушения: просроченная продукты, продукция с признаками порчи, нарушения температурных условий хранения, сообщает ку66.ру со ссылкой на пресс-секретарь администрации Каменска-Уральского Елену Шеремет.

На данный момент вся такая продукция была изъята, а нарушителям грозят штрафные санкции, заявил главный санитарный врач города Сергей Фефилов. Теперь местных жителей призывают относиться с внимательностью к продуктам в магазинах.

Напомним, во время лабораторных исследований в 2021 году на территории Нижнего Тагила выявлены фальсифицированные продукты. Туда входит как мясная, так и молочная продукция.

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