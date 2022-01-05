Робот-антиваксер и уральская «Игра в кальмара»: самые курьезные моменты 2021 года

На фоне стрессов от постоянных призывов ставить прививку, двое жителей Нижнего Тагила не сошлись во взглядах и организовали спор, привлекший внимание других свердловчан. Они поспорили, что если один из них не будет вакцинироваться и не заболеет в течение двух лет, то другой выплатит ему 10 тысяч рублей. Логично сделать вывод, что один из товарищей выступает «за» вакцинацию, а другой является ярым антиваксером. Условия спора гласят, что тагильчанин проигнорирует прививочную кампанию и если до декабря 2023 года не окажется подключенным к аппарату ИВЛ, то получит заветные 10 тысяч. Очень интересно, чем по итогу обернется конфликт двух непримиримых сторон?