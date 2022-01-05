Тагильчане продают бесплатные билеты в цирк от профсоюза НТМК

Тагильчане продают бесплатные билеты в цирк от профсоюза НТМК
Тагильчане продают бесплатные билеты в цирк от профсоюза НТМК
Сегодня, 18:54ОбществоФото: Яндекс.Карты
Жители Нижнего Тагила, работающие на ЕВРАЗ НТМК, размещают в соцсетях объявления о продаже билетов в цирк на новогоднее представление. Пригласительные билеты бесплатно раздавал профсоюз предприятия.

В среднем за билет без места продавцы просят по тысяче рублей. При этом пригласительные от предприятия достались не всем желающим. Многие тагильчане возмущены таким положением дел и стыдят предприимчивых сотрудников комбината в соцсетях, называя спекулянтами.

Если заболели дети, звонишь профоргу и говоришь, что не можешь. Билеты быстро для других деток пристроят, оставила комментарий тагильчанка под постом.

Однако некоторые интересуются ценой и тем, где можно забрать пригласительные.

Фото:скриншоты объявлений в соцсетях

Из-за появления объявлений в интернете было принято решение ввести условие для посещения цирка: наличие у взрослого пропуска на территорию ЕВРАЗ НТМК, сказано на официальной странице первичной профсоюзной организации ЕВРАЗ НТМК.

Эту информацию подтвердил редакции TagilCity.ru один из сотрудников НТМК:

Слышали такое, да. Из-за одного предприимчивого человека теперь взрослые дети не могут сходить в цирк без родителей, так как надо предъявлять пропуск сотрудника.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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