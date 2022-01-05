Тагильчане продают бесплатные билеты в цирк от профсоюза НТМК

В среднем за билет без места продавцы просят по тысяче рублей. При этом пригласительные от предприятия достались не всем желающим. Многие тагильчане возмущены таким положением дел и стыдят предприимчивых сотрудников комбината в соцсетях, называя спекулянтами.
Если заболели дети, звонишь профоргу и говоришь, что не можешь. Билеты быстро для других деток пристроят, оставила комментарий тагильчанка под постом.
Однако некоторые интересуются ценой и тем, где можно забрать пригласительные.
Из-за появления объявлений в интернете было принято решение ввести условие для посещения цирка: наличие у взрослого пропуска на территорию ЕВРАЗ НТМК, сказано на официальной странице первичной профсоюзной организации ЕВРАЗ НТМК.
Эту информацию подтвердил редакции TagilCity.ru один из сотрудников НТМК:
Слышали такое, да. Из-за одного предприимчивого человека теперь взрослые дети не могут сходить в цирк без родителей, так как надо предъявлять пропуск сотрудника.